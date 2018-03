Manger local ? L'intercommunalité des Portes du Haut-Doubs lance une enquête

La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Vercel, Valdahon, Orchamps-Vennes, Pierrefontaine-lesVarans...) lance une grande enquête sur les habitudes de consommation des usagers de son territoire. Elle souhaite accompagner la structuration des circuits alimentaires de proximité et cette enquête a pour but de comprendre les attentes des consommateurs, de les sensibiliser à la consommation de produits locaux et de faire émerger des projets.