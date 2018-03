Manifestation contre la réforme de la fonction publique : plus de 2 000 personnes à Besançon

Depuis la forte mobilisation le 10 octobre 2017, aucune revendication n'a été honorée par le gouvernement selon les syndicats : "plus les semaines passent, plus il se confirme que le président de la République et le gouvernement demeurent sourds aux légitimes revendications portées par les agents à l'occasion de cette mobilisation", est-il indiqué dans un communiqué, "Le gel de la valeur du point est maintenu, le jour de carence rétabli, l’injuste hausse de la CSG mal compensée, les coupes budgétaires et les suppressions d’emplois confirmées."

Le CAP 22, "une opération pour habiller de profondes remises en cause des missions publiques"

L'intersyndicale craint également que CAP 22 (Comité Action Publique 2022 lancé par le Premier ministre pour "moderniser" l'action publique) ne s'avère être qu'une "opération visant à habiller de profondes remises en cause des missions publiques, ce que confirment les annonces inacceptables faites le 1er février qui, si elles sont appliquées, constitueraient à la fois une menace grave contre le Statut général et tous les agents", selon les syndicats.

Les revendications :