Plus de 1.500 manifestants à Besançon contre la réforme du code du travail

Ce n'est pas un mardi comme les autres pour les Bisontins venus faire leur marché place de la Révolution ce mardi 12 septembre. A côté des légumes et des produits régionaux, plus de 1.000 personnes s'agitaient déjà à 11h avec les drapeaux des différents syndicats. Deux chanteurs scandent "Merci Macron, Merci patron, vous cassez le code du travail, nous on prépare la grève générale".

La rassemblement a mobilisé 1.500 manifestants selon FO et une source policière. La CGT parle de 2.000 personnes dans la rue

"Cette manifestation c'est la conséquence de la loi travail. C'est une continuité. Rien n'est fait pour les salariés", explique Antoine Lafond, secrétaire général du syndicat EDF CGT. La manifestation se poursuit sur le pont de la République, rue de la République, rue de la Préfecture, place Pasteur et reviendra place de la Révolution.

Taux de gréviste de 2,44 % dans l'Édication nationale en Franche-Comté (estimation mi-journée) :