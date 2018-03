Manifestation de la fonction publique : le tunnel sous la Citadelle fermé à la circulation jeudi matin

Dans le cadre de la journée nationale d’action de la fonction publique du jeudi 22 mars 2018 et à l’appel des syndicats FO, CGT, FSU, Solidaires et CFTC, un cortège devrait se déplacer au centre-ville de Besançon. Des difficultés de circulation sont donc à prévoir à l’approche du parcours déclaré par l’intersyndicale. Le tunnel sous la Citadelle sera fermé à la circulation et à la manifestation de 8h30 à midi.