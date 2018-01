Manifestation des salariés du Relais H devant le CHRU de Besançon

Avec le soutien du syndicat CGT-sud, les salariés du relais H du CHRU de Besançon ont dénoncé "des insultes, des humiliations et des heures supplémentaires non-payées", explique Pascale Letombe, représentante syndicat CGT-Sud.



"Deux personnes du siège sont descendues et ils ont dit aux employés que leur patronne ne reviendrait plus et que leurs heures supplémentaires seraient payées et qu'elles ne seraient pas licenciés sur au mouvement de grève", précise-t-elle.

"Souvent, les salariées préfèrent partir au plus vite que de subir de telles conditions de travail (six démissions et un licenciement pour inaptitude en moins d’un an)" souligne le syndicat. "Avec le soutien de l’UL CGT de Besançon, elles ont donc entamé des démarches auprès de l’inspection du travail et ont alerté y compris la direction nationale, Relay @ADP, c’est-à-dire le groupe Lagardère".