Manifestation en Haute-Saône dimanche 4 mars contre les 80 km/h sur les routes

Plusieurs associations ont d’ores et déjà annoncé leur présence à la manifestation de ce dimanche 4 mars 2018 de 14h30 à 16h30 à Pennesière. Une chaine humaine devrait se former en direction de Vesoul et de Besançon contre la décision du gouvernement de limiter la vitesse à 80 km/h sur les routes à deux voies sans séparateur, et ce dès le 1er juillet.

Michel Raison a pris acte de la mobilisation dimanche, mais il n'y participera pas. Le sénateur LR de Haute-Saône copréside depuis le 8 février un groupe de travail - créé à sa demande - sur les expérimentations de limitation de vitesse par le Sénat. Les conclusions seront rendues à la fin du mois d’avril 2018 au terme des diverses auditions en cours. "Soucieux de conduire un travail parlementaire exemplaire et indépendant", Michel Raison indique qu’il ne pouvait participer à la manifestation annoncée ce dimanche.

Pour autant, il dit comprendre les inquiétudes et l’incompréhension qui s’expriment de plus en plus vivement "face à l’absence totale de pédagogie d’un gouvernement qui a fait le choix de passer systématiquement en force. (…) Je comprends d’autant plus cette opposition grandissante que le ministre de l’Aménagement du territoire, Jacques Mezard, a sur France Inter une nouvelle fois confirmé sa propre opposition à un abaissement généralisé sur 400 000 kilomètres et exprimé sa préférence pour des limitations au cas par cas !"