L'inquiétude règne côté français dans l'affaire de la fusion entre Alstom, géant français des transports ferroviaires, et Siemens, le géant allemand de l'énergie. Politiciens comme syndicalistes craignent que les intérêts français ne soient pas suffisament pris en compte.

Vigilance sur les intérêts régionaux

Consciente de ce malaise, Marie-Guite Dufay, durant son entretien mercredi dernier avec le PDG d'Alstom, a insisté sur "l'excellence des sites industriels régionaux" (Belfort, Creusot, Ornans). Elle a ainsi rappelé à Henri Poupart-Lafarge "sa vigilance continue sur le maintien de l'activité, des investissements et des perspectives commerciales" des trois sites de la région.

"Constuire le train de demain"

La Présidente de région a également plaidé auprès d'Alstom pour un "partenariat structurel entre recherche et industriels de la région". Cette proposition va de pair avec l'offre de Marie-Guite Dufay faite dans le même temps à l'université pour "mobiliser les laboratoires de recherche et les entreprises auprès du train à hydrogène et de la pile à combustible, pour construire le train de demain dans la région."