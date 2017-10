" J'ai co-signé à l'instar de 120 parlementaires l'appel de Libération pour demander au gouvernement une transparence sur sa politique fiscale en rendant public notamment l'allègement fiscal dont vont bénéficier les 100 plus fortunés en France. Il est ici question d'une véritable transparence et un enjeu pour le bon fonctionnement de la démocratie. La publication de ce chiffre de l'allègement fiscal pour les 100 plus importants bénéficiaires, en conservant l'anonymat, risque de provoquer un véritable séisme politique tant les chiffres sont scandaleux", explique Martial Bourquin.

"Il est impossible de faire une opération de communication à l'occasion de la journée de la lutte contre la pauvreté et dans le même temps mettre en place une fiscalité allégée pour les plus riches et alourdie pour les plus modestes ou les classes moyennes. Les paroles doivent être suivies d'actes ; or, dans ce cas, les paroles vont à l'encontre des actes. Je tiens en effet à rappeler que la suppression de l'ISF et l'introduction de la Flax Tax correspond à signer un chèque de 4,5 Milliards d'euros aux 340 000 foyers fscaux les plus aisés. Ce n'est pas -"jeter la pierre aux premiers de cordée-", c'est les aider à monter encore un peu plus haut sur l'échelle de la richesse et entraîner les plus précaires vers le précipice", conclut-il.

(Communiqué de Martial Bourquin, sénateur du Doubs)