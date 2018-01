Mesdames, et si vous décidiez de créer votre entreprise ?

"Les femmes ont souvent plus d’appréhension pour créer leur entreprise à cause de problématiques diverses : un passif culturel et économique lourd, un manque de culture de l’entreprise, des impératifs familiaux… " explique la boutique de gestion Franche-Comté qui souhaite montrer aux femmes qu’elles peuvent entreprendre et réussir.

Mon projet me convient-il ? Comment positionner mon entreprise ? Qui sont mes clients et mes concurrents ? La formation de 21 jours, a pour objectif d'aider les femmes à concrétiser leur projet, le l'adéquation personne / projet à la définition de la stratégie commerciale en passant par l'étude de marché et les choix juridiques, financiers de l'entreprise. "Bien entendu des problématiques spécifiques telles que la posture de la femme entrepreneure, la confiance en soi, la gestion du temps seront abordés. A la fin de la formation, elles présenteront leurs projets devant un jury d'experts et ainsi savoir si leur projet est viable ou non et quels sont les points à améliorer…."

Prochaines sessions "Des elles pour Entreprendre".:

Belfort : du 8 janvier au 12 février 2018

Besançon : du 26 février au 3 avril 2018

Lons le Saunier : du 26 février au 3 avril 2018

Vesoul : du 8 janvier au 12 février 2018

Informations

Isabelle Perez : isabelle.perez@bgefc.org 03 81 47 97 00