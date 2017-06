Météo du week-end en Franche-Comté : le soleil ne cessera de briller !

Samedi 17 juin 2017 :

Matin : il fera 24°C à Lons-le-Saunier, Besançon et Vesoul. 22°C à Belfort Pontarlier et Morteau.

Après-midi : Les températures varieront que très légèrement avec 23°C à Lons-le-Saunier, Vesoul et Belfort. Il fera 24°C à Besançon, 20°C à Morteau et 21°C à Pontarlier.

Dimanche 18 juin 2017 :

Matin : La journée sera légèrement plus chaude avec, dès le matin, 27°C à Vesoul et Besançon, 26°C à Lons-le-Saunier, 25°C à Morteau, et 25°C à Belfort.

Après-midi : Il faudra compter 26°C à Belfort, Vesoul et Lons-le-Saunier. Il fera 27°C à Besançon, 24°C à Morteau, 22°C à Pontarlier.

Bon week-end !

(Source : Météo France)