Météo du week-end en Franche-Comté : pluie, nuages, neige, pluie, nuages…

Samedi 20 janvier

Matin : de la neige s'abattra sur toute la région excepté à Lons-le-Saunier et à Vesoul où la pluie dominera. Côté températures : il fera -1°C à Pontarlier, 1°C à Morteau, 2°C à Belfort, et 3°C à Vesoul, Besançon, Dole et Lons-le-Saunier.

Après-midi : la pluie l'emportera sur la neige sur l'ensemble de la Franche-Comté. Les températures augmenteront très légèrement avec avec 6°C à Besançon, Dole, Lons-le-Saunier, 5°C à Vesoul et Morteau, 4°C à Belfort, 3°C à Pontarlier et 1°C au sud-est du Jura.

Dimanche 21 janvier

Matin : la pluie devrait s'arrêter dans le Nord Franche-Comté, mais continuera de s'abattre sur le reste de la région. La neige prendra le dessus sur centre-est et le sud est du territoire. Les températures resteront sensiblement identiques à samedi avec 5°C à Besançon et Dole, 6°C à Lons-le-Saunir, 4°C à Vesoul, 3°C à Belfort et Morteau, 2°C à Pontarlier.

Après-midi : la neige apparaîtra à Belfort. En revanche, la pluie tombera sur le reste de la Franche-Comté sans le moindre rayon de soleil ! Côté températures : 6°C à Lons-le-Saunier, 5°C à Besançon et Vesoul, 3°C à Morteau et Belfort, 2°C à Pontarlier.

Ça donne envie de rester sur le canapé sous un plaid bien chaud devant un bon film !