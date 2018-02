Météo du week-end : jusqu'à -6°C dimanche, mais avec le soleil !

Samedi 24 février

Matin : le soleil sera au rendez-vous dès le matin sur toute la Franche-Comté avec des températures légèrement positives. Il fera 4°C à Besançon, Pontarlier, Dole et Lons-le-Saunier, 3°C à Vesoul, 2°C à Belfort et Morteau.

Après-midi : le ciel restera ensoleillé avec quelques nuages par moment. Côté températures : 5°C à Besançon, Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier, 4°C à Pontarlier, 3°C à Morteau et Belfort.

Dimanche 25 février

Matin : Malgré un beau soleil sans nuages prévu, il fera plus froid en Franche-Comté. Il faudra prévoir 1°C à Lons-le-Saunier, 0°C à Besançon, Dole et Vesoul, -1°C à Belfort et -2°C à Pontarlier et Morteau.

Après-midi : le soleil ne quittera pas le ciel franc-comtois, mais les températures baisseront sensiblement. Il fera -1°C à Lons-le-Saunier, -2°C à Besançon et Vesoul, -3°C à Belfort, -4°C à Pontarlier, et -6°C à Morteau !

Prenez soin de vous et de votre entourage, et bon week-end !