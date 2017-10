Météo du week-end : mi-soleil, mi-pluie

Samedi

Matin : le soleil gagnera le ciel franc-comtois malgré quelques nuages de-ci de-là. Les températures ne dépasseront pas les 9°C en matinée avec 9°C à Lons-le-Saunier, 8°C à Besançon, Vesoul, Belfort et Dole, 7°C à Morteau et 6°C à Pontarlier.

Après-midi : le soleil restera au rendez-vous avec une très légère hausse des températures : 12°C à Belfort, Vesoul, Besançon, Dole et Lons-le-Saunier, 10°C à Morteau et 9°C à Pontarlier.

Dimanche

Matin : Retour à la grisaille voire à la pluie sur l'est de la région. Côté températures : 12°C à Vesoul, 11°C à Dole, Besançon, Belfort et Lons-le-Saunier, 10°C à Morteau et 9°C à Pontarlier.

Après-midi : La pluie stationnera sur l'Est comtois avec des températures plus basses. Il fera 10°C à Vesoul et Lons-le-Saunier, 9°C à Belfort, Besançon et Dole, 6°C à Pontarlier et 7°C à Morteau.

(Source : Météo-France)

