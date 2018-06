Météo du week-end : soleil et pluie au rendez-vous en Franche-Comté…

Samedi

Matin : Le soleil lancera le week-end accompagné de quelques nuages. Les températures n'excèderont pas les 21 °C (Besançon, Vesoul, Dole, Lons-le-Saunier) et de devraient pas descendre en dessous de 18°C : il fera 20°C à Belfort et Morteau, 19°C à Pontarlier et 18°C à Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Après-midi : à partir de 14 heures, la pluie accompagnera le soleil. Le mercure montera légèrement avec 24°C à Belfort, 23°C à Besançon, Dole, Vesoul et Lons-le-Saunier, 22°C à Morteau et 20°C à Pontarlier et Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Dimanche

Matin : le temps devrait être identique à celui de samedi après-midi avec encore de la pluie et des rayons de soleil jusqu'à 14 heures.

Côté températures : 22°C à Lons-le-Saunier, 21°C à Besançon, Vesoul, Dole et Morteau, 18°C à Pontarlier et Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Après-midi : l'Est franc-comtois devrait rester sous la pluie pendant que l'ouest profitera du soleil. Les températures ne seront pas très hautes avec 20°C à Besançon, Belfort et Dole, 19°C à Vesoul et Lons-le-Saunier, 18°C à Morteau, 16°C à Pontarlier et Saint-Laurent-en-Grandvaux.