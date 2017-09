Fortes pluies et vent : la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune

Pas d'été indien dans la région ! Les pluies soutenues concernent la Normandie et la Bretagne et vont se décaler dans l'après-midi vers l'est.

Sept départements sont placés en vigilance orange

Aube (10),

Marne (51),

Haute-Marne (52),

Meurthe-et-Moselle (54),

Meuse (55), Moselle (57)

Seine-et-Marne (77)

Les cumuls de pluie prévus en moins de 24 heures, s'approchent des quantités mensuelles habituellement observées.

Ces pluies continues et soutenues perdurent la nuit suivante et s'étendent du Poitou Charente jusqu'à la Lorraine et les Ardennes. La perturbation est accompagnée de vent de sud-ouest assez fort, avec des rafales proches des 70/80 km/h à l'intérieur des terres sur une grande moitié nord du pays et qui se poursuiveront la nuit prochaine. Des pointes jusqu'à 100 km/h sont prévues sur les reliefs

Ce jeudi sera frais et pluvieux : 10 à 15°C en plaine.