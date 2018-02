En France, 58 départements sont désormais placés en vigilance orange.

Début de suivi pour :

Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70) et Territoire de Belfort (90).

Maintien de suivi pour :

Aube (10), Haute-Marne (52), Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71) et Yonne (89).

Les premiers flocons commencent à tomber sur le sud de la Bourgogne et du Jura.Les températures sous abri relevées à 15h sont comprises entre -4 et 1 degré. Sur l'épisode, les hauteurs de neige attendues sont de l'ordre de 2 à 5 cm. Mais le risque le plus important concerne un épisode verglaçant faisant suite aux chutes de neige et débutant en fin de nuit prochaine. Des pluies verglaçantes sont prévues jeudi matin sur le département du Doubs.

ÉVOLUTION

Une perturbation arrivant par le sud-ouest aborde la Bourgogne en cette fin de journée de mercredi. Les précipitations associées se produisent tout d'abord sous forme de neige et s'étendent en cours de nuit prochaine à la Franche-Comté et au sud des régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace.

Ces chutes de neige cessent ensuite progressivement d'ici la mi-journée de jeudi. Sur l'épisode, les hauteurs de neige attendues sont de l'ordre de 2 à 5 cm sur les départements placés en vigilance, localement jusqu'à 7 cm sur les hauteurs de Bourgogne.

Mais le risque le plus important concerne un épisode verglaçant faisant suite aux chutes de neige et débutant en fin de nuit prochaine.

Des pluies verglaçantes vont en effet débuter sur la région Bourgogne en seconde partie de nuit de mercredi à jeudi puis se décaler jeudi matin en direction de l'Aube, de la Haute-Marne, puis de la Franche-Comté.

Ces précipitations surfondues tombant sur des sols gelés sont généralement de faible intensité, mais leur durée et leur caractère verglaçant nécessitent un suivi particulier. La fin de l'épisode est attendue en milieu de journée de jeudi avec le retour d'un temps globalement sec sur les départements concernés.