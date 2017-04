Météo : le retour de la neige...

Et non ce n'est pas encore les grands rayons de soleil. Il faudra remettre une bonne veste pour ces prochains jours qui s'annoncent neigeux et pluvieux. Les flocons sont attendus à 600 mètres ce mercredi 26 avril 2017, notamment à Belfort avec des températures entre 1 et 8°C.

Même chose pour les moyennes montagnes du Haut-Doubs qui verront arriver la neige demain et jusqu'à vendredi 28 avril 2017 notamment à Pontarlier, Morteau, Mouthe et ses alentours.

Météo France prévoit le retour du soleil pour la journée de samedi sur l'ensemble de la région avec des températures entre 3°C et 17°C pour Besançon.