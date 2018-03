Météo : un week-end très doux en Franche-Comté mais pluvieux…

Samedi

Matin : le week-end commencera par de la pluie sur la totalité de la Franche-Comté. Toutefois, les températures estimées par Météo France seront plutôt douces avec 11°C à Belfort, 12°C à Vesoul, Pontarlier et Morteau, et 15°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier.

Après-midi : le soleil gagnera le ciel sur une grande partie de la région accompagné de quelques nuages. La pluie cependant restera sur l’Est malgré quelques rayons du soleil. Côté températures : 12°C à Belfort, 13°C à Pontarlier, 14°C à Vesoul et Morteau et pas moins de 16°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier !

La fin de la journée de samedi se terminera sous la pluie accompagnée de quelques éclaircies…

Dimanche

Matin : La pluie et le soleil s’alterneront tout au long de la journée. Les températures resteront douces avec 10°C à Pontarlier, 12°C à Belfort et Morteau, 13°C à Vesoul, 14°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier. Le minimum de 9°C devrait être enregistré sur le sud-est du Jura.

Après-midi : le soleil s’eclipsera pour terminer finir le week-end sous la pluie. Les température baisseront quelque peu avec 8°C à Pontarlier, 9°C à Belfort et Morteau, 11°C à Vesoul et 12°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end à toutes et à tous !

(Source : Météo France)