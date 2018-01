"On nous a apporté des éléments qui (...), effectivement, posent des véritables questions et Jonathann n'est pas soupçonné par hasard, c'est une réalité", a déclaré à des journalistes Me Schwerdorffer, évoquant également "des éléments effectivement gênants concernant la version de M. Jonathann Daval".

L'informaticien de 34 ans "maintient rigoureusement sa version", selon laquelle il n'a rien à voir avec l'assassinat de son épouse, morte asphyxiée et dont le corps avait été retrouvé en partie calciné. Mais "l'étau se resserre violemment", a déclaré le conseil du mari d'Alexia Daval. Les éléments en question portent sur le témoignage d'un voisin affirmant avoir entendu une voiture sortir du domicile du couple, la nuit précédant la disparition de la jeune femme, ce qu'attesterait un dispositif de traçage placé sur le véhicule professionnel de Jonathann Daval.

D'après une source proche de l'enquête, les enquêteurs ont également trouvé un tissu recouvrant le corps d'Alexia. Selon l'hebdomadaire Le Point, il pourrait s'agir de draps appartenant au couple. "La seule personne qui est capable de dire s'il est coupable ou innocent, c'est lui-même et la garde à vue n'est pas finie. Jonathann doit encore s'exprimer", a conclu Me Schwerdorffer.

La garde à vue de M. Daval doit prendre officiellement fin à 4h30 mercredi matin. La procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot, a prévu de tenir une conférence de presse mardi en fin de journée

(avec AFP)