Meurtre d'Alexia : Randall Schwerdorffer, vivement critiqué, s'explique

Auraient-ils du parler si tôt à la presse durant la garde à vue et annoncer les aveux de Jonathann Daval ce mardi 30 janvier 2018 devant les locaux de la gendarmerie ? L'omniprésence médiatique de Randall Schwerdorffer et de sa collègue Ornella Spatafoon sur le dossier "Alexia Daval" a plus qu' agacé leurs confrères qui n'ont pas hésité à poster leurs critiques sur les réseaux sociaux.

Randall Schwerdorfer se dit aujourd'hui très fatigué et dans un état total de saturation. Cependant, il dit ne rien regretter. "J'ai été complètement dépassé par l'ampleur que je n'imaginais même pas que prendrait cette affaire. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de renoncer à tous les plateaux télé que l'on me propose depuis deux jours, Ce n'est pas dans l'intérêt de Jonathann" explique-t-il dans une interview au Point. "Je ne suis pas un acteur, je ne suis pas là pour me montrer. Je n'ai pas choisi ce métier pour m'exhiber devant les caméras..."

Dans le collimateur du bâtonnier de Besançon

L'avocat bisontin de Jonathann Daval admet des maladresses, mais assume ses choix. "Cela fait 18 ans que je suis avocat, dont 15 ans en tant que pénaliste (…) Après, je suis un avocat régional, je ne suis pas parisien. Je reconnais que je n'ai pas les codes, je n'ai pas les mots. J'ai bien compris que j'avais été maladroit sur beaucoup de choses, mais simplement j'ai parlé dans l'instant et je n'ai pas triché, voilà. À cause de tout ça, vous pensez bien que notre bâtonnier veut absolument nous dessouder" a déclaré l'avocat au journal en précisant avoir décidé de ne pas suivre l'interdiction du bâtonnier de Besançon de s'exprimer dans les médias suite à son recadrage mercredi dernier. "On a pris nos risques et on les assumera…"

Malgré les soubresauts les avocats de Jonathann disent vouloir s'accrocher. "Je me battrai pour ce garçon…",conclut Me Schwerdorffer.