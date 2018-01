Meurtre d'Alexia : suivez en direct la conférence de presse de la procureure de Besançon

Placé en garde à vue depuis lundi, Jonathann Daval "a reconnu avoir tué son épouse mais il a dit que c'était un accident, qu'il ne voulait pas et il regrette", ont indiqué ses avocats Mes Ornella Spatafora et Randall Schwerdorffer. "Il l'a étranglée" en précisant que son client n'avait "pas été dans une logique criminelle" et "n'avait impliqué personne d'autre". "Il n'a jamais essayé de mettre le feu au corps d'Alexia"

L'avocat du mari d'Alexia a déclaré que son client était "au bout" et qu'il avait pensé au suicide. "Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante, il se sentait rabaissé, écrasé. A un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer", a poursuivi Me Schwerdorffer. "Il a essayé d'être ce gendre parfait, il n'a pas réussi. C'est un garçon qui perd pied, un accident. Il l'a étranglée et après il a été dépassé par tout".

Jonathann Daval est un informaticien de 34 ans. Il a rencontré Alexia en 2005 et l'a épousé en 2015. Le couple vivait dans la maison de la grand-mère maternel d'Alexia. Ses proches parlent d'un homme discret,réservé, voire effacé. Son patron parle de Jonathann comme d'une personne "d'une extrême gentillesse".

