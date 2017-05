Meurtre de Mamadou : garde à vue prolongée pour l'homme à l'origine de la rixe

Cet homme de 35 ans défavorablement connu des services de police s'est rendu de lui-même à la police mardi 2 mai 2017 et il a été placé en garde à vue pour "complicité de meurtre".

Mamadou-Lamine Diedhiou lui avait refusé l'entrée de la discothèque dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril 2017. Il avait alors appelé son frère et avait porté le premier coup de poing au vigile, mais il conteste lui avoir tendu un guet à pans.



D'autres individus avaient pris part à l'altercation et l'un d'eux, âgé de 24 ans, avait mortellement frappé Mamadou de deux coups de couteau au cœur et à la cuisse. L’auteur des coups de couteau avait été le premier à se rendre à la police. Il a été mis en examen et écroué, mercredi 26 avril 2017, pour "homicide volontaire".



Une demi-douzaine d'autres personnes qui ont pris part à l'altercation sont toujours recherchées par les enquêteurs de la sûreté départementale. Samedi 29 avril 2017, environ 500 personnes ont défilé dans les rues de Besançon lors d'une marche blanche en hommage à Mamadou.



Rappel des faits ci-dessous