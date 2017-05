Meurtre de Mamadou : la quasi-totalité des suspects s’est rendue

Cette tragique histoire a débuté dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril 2017 lorsqu'un homme de 35 ans, pourtant client habitué de la discothèque Le Styl, s'est vu refuser l'entrée de l'établissement. Selon sa version, il aurait alors appelé son frère pour qu'il le rejoigne sur place afin d'insister pour entrer, avant de perdre son sang froid et de frapper l'agent de sécurité de 35 ans, au visage.



D'autres individus se seraient alors mêlés à la rixe et l'un d'eux, âgé de 24 ans, a sorti un coup, portant deux coups francs au cœur et à la cuisse du vigile. La victime est ensuite décédée d'une importante hémorragie.



L'ensemble de la rixe a été filmé par les caméras de vidéosurveillance du Styl et les sept personnes suspectées d'avoir pris part à cette agression ont très vite été identifiées. Recherchés, les suspects ont donc jugé plus judicieux de se rendre.



Un seul individu manque encore à l'appel, mais les principaux protagonistes sont en garde à vue pour "complicité d'homicide volontaire", dont les deux frères à l'origine de la rixe. L'auteur présumé des coups de couteau a pour sa part été mis en examen et écroué, mercredi 26 avril 2017, pour "homicide volontaire".



Les investigations des enquêteurs de la sûreté départementale se poursuivent pour déterminer le déroulement précis des faits et l'implication exacte de chacun.

Rappel des faits ci-dessous