Michel Raison élu au bureau du Sénat

Renouvelé tous les trois ans, après chaque renouvellement partiel du Sénat, le Bureau du Sénat réunit 26 sénateurs sur 348, issus de tous les groupes politiques.

La qualité de secrétaire confère à Michel Raison des missions précises en matière de gestion et d’organisation : des activités internationales et des groupes interparlementaires d’amitié ; du travail parlementaire, du contrôle et des études ; du statut et des conditions d’exercice du mandat du sénateur ; des ressources humaines pour les collaborateurs parlementaires ou encore, de communication et de politique événementielle.

La présence territoriale du Sénat fait également partie des missions conférées au secrétaire, tâche qui tient aussi très à coeur au Sénateur de la Haute-Saône. "Au cœur de l'institution sénatoriale, le Bureau peut également constituer des groupes de travail sur des sujets intéressants le fonctionnement du Sénat ou le mandat des sénateurs" rappelle Michel Raison pour qui "l’amélioration de l’intelligibilité et de l’accessibilité du travail parlementaire seront prioritaires".

"J’agirai en harmonie des orientations formulées par notre président Gérard Larcher dès 2015 afin d’améliorer notre organisation administrative" poursuit le Sénateur.

(Communiqué)

Mercredi 4 octobre 2017, après l'élection du Président du Sénat, les présidents des groupes se sont réunis pour établir les listes des candidats au Bureau, selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste. La désignation des vice-présidents, questeurs et secrétaires du Sénat a eu lieu mercredi 4 octobre 2015 à 15 heures en séance publique.

* Conformément à l'accord intervenu entre les présidents de groupes politiques, Patricia SCHILLINGER (La République En Marche - Haut-Rhin) remplacera Mireille JOUVE en qualité de Secrétaire du Sénat à compter du 1er avril 2019, à 0 heure.