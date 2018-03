Michel Vienet reconduit à la tête des Républicains du Doubs

Selon Laurent Wauquiez, le rôle du Secrétaire Départemental sera "d'assurer le lien permanent entre la Fédération et le Siège National, de veillera au respect des statuts et de piloter l’ensemble des opérations que notre mouvement mènera sur votre territoire."

Michel Vienet se dit "guidé par l'esprit d'équipe et de compagnonnage". Il assure vouloir " retrouver, avec Annie Genevard, notre Présidente, avec nos Délégués de circonscription, avec les Jeunes et les GP et avec l’ensemble des cadres et des élus LR du Doubs, le chemin de la politique et défendre nos convictions avec la même passion et la même détermination."