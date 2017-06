Micropolis Besançon lance son application

Disponible depuis le 29 mai 2017, l'application permet de retrouver les prochaines manifestations du parc expo et permet aussi de s'orienter grâce à un plan interactif. Il est également possible d'accéder à la billetterie et de participer à des jeux.

Tadaaam ! Go sur les "stores" pour télécharger notre nouvelle appli gratuitement :) A venir : bons plans, invitations, surprises,... #appli pic.twitter.com/xeDBmUNh5R — Micropolis Besançon (@MicropolisBesac) 2 juin 2017