Militaire en survie dans le Jura : c'est bientôt la fin !

Compte-rendu du 18 juin 2018 :

Ca avance ! Profitez d'une nouvelle photo d'un paysage traversé par le sergent-chef !

Compte-rendu du 14 juin 2018 :

Quelle belle journée ! Le sergent-chef vous donne un aperçu du paysage d'aujourd'hui !

"Au sommet", comme il nous le confie. Le chef souffre des pieds, qui auront déjà parcourus plus de 250km en 11 jours. Sans compter un dénivelé important, mais le reste du corps est en bonne santé.

Alors comme il le dit avec le sourire : "Tout va bien".

Nuit dans le lavoir

Quand le sentier de la Grande Traversée du Jura traverse des zones habitées et rurales, le sergent-chef s'adapte et dort dans des lieux de circonstances.

"Il faut être opportuniste" ne cesse-t-il de rappeler. Avec raison, il faut savoir s'aider de ce qu'on trouve dans la nature ou des installations libres comme ce lavoir.

Il pourra y passer la nuit au sec, espérant qu'elle soit moins fraîche que les autres, car la précédente dans les bois a été particulièrement rude et pluvieuse.

Le menu de ce soir ? Carottes sauvages et épinards ! On trouve vraiment de tout dans la nature.

En 11 jours, l'estomac du sergent-chef s'est bien réduit, il a très peu faim. Bien sûr, il fait attention à s'alimenter au mieux, pour pouvoir tenir dans la durée, mais la sensation de faim a nettement diminué.

Compte-rendu du 13 juin 2018

Que de précipitations aujourd'hui et pourtant, le chef a réalisé un de ses plus grands temps de marche ! Il n'aura pas beaucoup profité du paysage, noyé sous les nuages de pluie. Mais il garde un sacré moral, et plaisante même quand on l'appelle au téléphone pour vérifier que tout se passe bien.

Ce soir, il mangera du plantin et de l'ail des ours... Petit cours sur le plantin : "La plante entière est utilisée soit dans l'alimentation, soit en diététique ou en thérapeutique. Les graînes mûres (récoltées par temps sec et qu'on sèche rapidement dans un four tiède) sont un complément alimentaire très riche. Les feuilles jaunes peuvent être consommées en salade."

Comble de la chance, le chef a trouvé un abri en bois déjà fabriqué par d'autres personnes. Il ne lui reste qu'à le consolider pour pouvoir dormir ce soir !

Compte-rendu du 12 juin 2018

Paysage étonnant du jour : la source du Doubs !

Vous vouliez savoir où dort le sergent-chef Richard ? Dans des grottes, cavités, une fois même dans une meule de foin. Et s'il n'y a rien, abrité simplement en se construisant une tente en bois.

La pluie et l'orage l'obligent à beaucoup de prudence dans ses choix de lieux pour la nuit. Il dort peu, de 3 à 4 heures, avant de reprendre la marche pour se réchauffer.

Dans la nuit du 11 au 12 juin, voici sa chambre :

Il faut être rustique pour dormir ainsi depuis huit nuits. Si des volontaires veulent essayer la survie, demandez des conseils au chef !

(Communiqué du Lieutenant Sandrin)