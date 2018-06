Militaire en survie dans le Jura : les premières difficultés apparaissent...

Compte-rendu du 5 juin :

"Pour l'instant le sergent-chef trouve des points d'eau réguliers. D'autres parties du parcours seront plus compliquées.

Il est en pleine santé et progresse à raison de plus de 15 kilomètres par jour, sachant qu'il doit chercher de quoi s'alimenter en marchant ou en s'arrêtant en fin de journée, fabriquer un abri pour la nuit, trouver du bois gras pour un petit feu de survie, etc. Ses journées sont bien occupées !"

Compte-rendu du 7 juin :

La fatigue se fait de plus en plus sentir, les nuits orageuses ne laissent pas beaucoup de répit au sergent-chef Richard. Espérons que la météo s'améliore. Dans tous les cas, de ses propres mots par message : "je me bats !". Il ne lâche rien pour continuer sa progression en survie !

Il nous envoie d'ailleurs avec un brin d'humour, une photo d'un promeneur croisé au bord du chemin :

Ce soir, le repas sera composé de...

Ail des ours ! Vous l'aurez tous reconnu. Une bonne salade, pas très roborative, mais appétissante. Explications : "On peut manger les feuilles de l'ail des ours comme légume ou condiment, ainsi que son bulbe qui reste assez coriace. Malgré la puissance de leur odeur, leur saveur est délicate avec une note sucrée et agréablement piquante." Bon appétit chef !"

(Communiqué du lieutenant Sandrin)

