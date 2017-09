Millésime 2017 : ménagée par les éléments, la Bourgogne retrouve le sourire

"Après plusieurs récoltes impactées par des aléas climatiques (...) la Bourgogne retrouve son plein niveau de production", a résumé le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) dans un communiqué, en relevant le "soulagement et (la) bonne humeur" qui règnent dans le vignoble.

"20 % de plus" qu'en 2016

Le volume de vin récolté "serait de 20% de plus" qu'en 2016, à environ 1,5 million d'hectolitres, a estimé le président du BIVB, Louis-Fabrice Latour, lors d'une conférence de presse à Beaune (Côte-d'Or). "On a la chance d'avoir un millésime qualitatif, quantitatif et qui pourra se boire jeune."

"On est quand même les plus gâtés du vignoble français cette année", a reconnu M. Latour, qui prévoit un vin "très sur le fruit, avec quelques acidités, très sain (...) et commercial aussi: typiquement le millésime qu'il nous fallait au moment où il est arrivé!".

La Bourgogne fait figure d'exception dans le pays, car relativement épargnée par le gel puis la sécheresse qui ont frappé de nombreuses régions viticoles françaises cette année, ce qui pourrait aboutir, au niveau national, à la plus petite récolte connue depuis 1945.

Le président délégué du BIVB, Claude Chevalier, a toutefois relevé des "disparités" dans la région, rappelant que le Châtillonnais, dans le nord de la Côte-d'Or, a été "durement touché" par le gel du printemps, ainsi qu'une partie du Chablisien et du Mâconnais.

A l'export, "la Bourgogne doit composer avec le déficit des volumes de 2016 pour certaines appellations", selon le BIVB. Sur les sept premiers mois de 2017, les volumes baissent de 2%, mais le chiffre d'affaires progresse de 8,3%, à 492,7 millions d'euros sur la période, un record.

Les Etats-Unis restent le premier marché à l'international, avec une croissance de 4,7% en volume et de 10,5% en valeur. Sur le marché britannique, qui arrive en deuxième position, le chiffre d'affaires est en hausse de 5% malgré un volume en baisse de 13,7% dans un "contexte d'incertitude" autour du Brexit.

Sur les trois principaux marchés asiatiques (Japon, Chine et Hong Kong), le chiffre d'affaires global des vins de Bourgogne a progressé de 6,5%. Si le Japon et Hong Kong connaissent une baisse des volumes (-6,5% et -8,9%), la Chine progresse de 16,8%.

(AFP)