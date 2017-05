Ministère de l'Intérieur : l'ancien préfet de Franche-Comté nommé directeur de cabinet de Gérard Collomb

Âgé de 53 ans, ce diplômé de HEC et ex-élève de l'ENA (promotion Liberté-Égalité-Fraternité) succède à Jean-Luc Nevache, qui a dirigé depuis décembre 2016 les cabinets de Bruno Le Roux et Matthias Fekl. Stéphane Fratacci, conseiller d'État, a notamment exercé les fonctions de directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur (2001 à 2006).

Préfet de l'Aisne (2007-2009), il a ensuite été nommé secrétaire général du ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, puis en 2012 préfet du Doubs, préfet de Franche-Comté. À ce poste, il a dû affronter la polémique autour de l'expulsion de Leonarda Dibrani, une collégienne rom renvoyée avec sa famille vers le kosovo en octobre 2013. Stéphane Fratacci est chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite.

(Avec AFP)