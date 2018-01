MMA recherche un(e) attaché(e) commercial(e) Pros/entreprises à Besançon

Sous la responsabilité du nouvel Agent Général rejoignez une équipe dynamique pour accompagner le développement de l’ Agence sur le marché des Professionnels et des Entreprises sur la région.

> Votre mission :

Prospecter, rencontrer, comprendre et analyser les demandes des clients professionnels afin de proposer et vendre les produits les plus adaptés a leurs besoins.

> Votre profil :

Vous avez une première expérience réussie dans le domaine de l’ Assurance. Votre sens de la Relation Client est une de vos forces et vous disposez d’une bonne capacité d’ analyse. Vous aimez travailler en équipe et êtes animé par le challenge au quotidien.

> Nous vous proposons :

-Un CDI

-Un complément de formation assuré par notre compagnie ainsi qu’un accompagnement terrain.

-Un fixe + un variable selon atteinte d’objectifs

Si vous êtes intéressé merci d’ adresser CV+ Lettre de motivation + prétentions salariales à A2506@mma.fr