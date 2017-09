Mode : quelles sont les chaussures tendance pour la rentrée ?

C'est Anaïs, conseillère vendeuse chez Spartoo qui nous fait faire le tour du magasin pour connaître les tendances chaussure de la rentrée.

Pour les femmes…

Les Kickers (photo 7) font leur grand retour cette année avec de nombreux coloris, sans oublier les indétrônables Dr Martens (photo 8) vernies ou mates. Côté baskets, les Gazelles (photo 2) que l'on avait un peu oubliées sont également de retour dans des tons sombres avec une belle semelle blanche, ainsi que les classiques de la marque Puma.

Côté chaussures de ville, les derbies (photo 9), ces petites chaussures fines et garçonnes vernies sont très tendance en cette rentrée. Enfin, pour prendre un peu plus de hauteur, la mode est à la bottine basse à talon (photo 11).

Pour les hommes…

Les baskets sont encore et toujours très tendance chez les hommes. Plus particulièrement les Vans (photo 3) classiques noires et blanches, les Stan Smith blanches, les Gazelle (photo 2) et les Puma. Les Converse (photo 10) sont également des incontournables pour les hommes et les femmes avec des coloris qui sortent des sentiers battus de la marque. Pour un look un peu plus habillé, la marque Caterpillard (photo 12) revient avec une chaussure montante confortable. Les Kickers (photo 4) font également leur grand retour avec une forme beaucoup plus masculine que la ligne féminine.