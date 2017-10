MoisSansTabac : une fan zone va être installée à Besançon

Une fan zone avec trois espaces :

Un espace d’information , accueillera "l’équipe" de partenaires régionaux. Tous activement investis dans la lutte contre le tabagisme, ils délivreront des informations aux participants.

, accueillera "l’équipe" de partenaires régionaux. Tous activement investis dans la lutte contre le tabagisme, ils délivreront des informations aux participants. Un espace de consultation pour faciliter l’échange et le dialogue avec des professionnels de santé hors les murs d’un cabinet médical. Les participants pourront ainsi bénéficier de conseils sur-mesure délivrés par des spécialistes du sevrage tabagique qui les guideront dans leur démarche d’arrêt.

hors les murs d’un cabinet médical. Les participants pourront ainsi bénéficier de conseils sur-mesure délivrés par des spécialistes du sevrage tabagique qui les guideront dans leur démarche d’arrêt. Un espace ludique doté d’un "photobooth" permettra aux visiteurs de faire la une d’un journal régional parodique #MoisSansTabac avec un parterre de supporters en arrière-plan. Ils pourront également répondre à un quizz humoristique autour de l’arrêt du tabac et s’inscrire à l’opération depuis les bornes prévues à cet effet.

Des groupes Facebook sans tabac

Des équipes thématiques ou géographiques sont constituées et permettront aux participants après inscription de rejoindre une ou plusieurs équipes directement depuis le site tabac-info-service.fr. Ces équipes prennent la forme de groupes sur Facebook. Dans une logique de "forum de discussion", les participants pourront "échanger, partager leurs expériences et exprimer leur ressenti et bénéficier de conseils adaptés", explique l'agence régionale de la santé (ARS)

Un kit pour arrêter de fumer

Pour cette 2ème édition, le kit #MoisSansTabac a été renouvelé et simplifié. Il intègre :

Le livret « je me prépare » qui permet à chaque participant d’identifier ses forces et ses faiblesses, d’apprendre à décoder la cigarette et ses pièges, d’obtenir des réponses face à ses inquiétudes et de choisir la stratégie qui lui correspond pour réussir son arrêt du tabac ;

qui permet à chaque participant d’identifier ses forces et ses faiblesses, d’apprendre à décoder la cigarette et ses pièges, d’obtenir des réponses face à ses inquiétudes et de choisir la stratégie qui lui correspond pour réussir son arrêt du tabac ; L’agenda, « 30 jours pour arrêter de fumer » qui dispense chaque jour encouragements, conseils et activités pour oublier la cigarette ;

« 30 jours pour arrêter de fumer » qui dispense chaque jour encouragements, conseils et activités pour oublier la cigarette ; La roue , « je calcule mes économies », en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour, la roue

, « je calcule mes économies », en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour, la roue permet de calculer les économies réalisées après un jour, quelques semaines, quelques mois et jusqu’à 1 et 10 ans d’abstinence ;

La carte anti-stress qui livre 7 exercices pour se détendre et oublier son envie de cigarette.

Ce kit destiné aux participants à #MoisSansTabac, peut être commandé gratuitement sur le site tabac-info-service.fr dans l’onglet #MoisSansTabac ou depuis le site : http://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ pour une commande en nombre

L’appli Tabac info service relaiera l’opération #MoisSansTabac

A compter de ce début octobre, l’appli Tabac info service envoie des messages à ses utilisateurs pour les inciter à s’inscrire à Mois(s) sans tabac. Disponible dans le Play Store et l’Apple Store depuis septembre 2016, l’appli est un programme complet de coaching pour optimiser ses chances d’arrêt définitif du tabac. Elle s’adresse à tout fumeur, quel que soit son âge. L’appli compte 151 000 utilisateurs ; ceux-ci ont en moyenne 33 ans, 61% d’entre eux sont des femmes.

Pour la moitié des utilisateurs, il s’agit de la première tentative d’arrêt du tabac. Seulement 16% d’entre eux ont déclaré avoir rechuté. Ce coaching est également disponible depuis un ordinateur via le site : coaching.tabac-info-service.fr.

La fanpage Tabac info

L’objectif de cette fanpage est triple :

Recruter des fumeurs souhaitant arrêter le tabac.

Les fidéliser, les accompagner et les inciter à utiliser l’appli de coaching.

Les inciter à se soutenir mutuellement et à partager leurs avancées sur la fanpage

Info +