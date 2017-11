Mort d'Alexia Daval : le scénario du crime se resserre

"On connaît les causes de la mort d'Alexia, mais des examens complémentaires sont encore nécessaires pour en connaître le détail", a expliqué la procureure Edwige Roux-Morizot, qui ne souhaite pas donner de détails sur les résultats de l'autopsie afin de ne pas nuire à l'enquête.

Selon la magistrate, l'autopsie a été "concluante". Malgré la combustion du corps, "plein d'indices ont pu être recueillis" et "l'autopsie a permis de conclure à un certain nombre d'éléments intéressants pour l'enquête", a-t-elle confié. L'examen du corps de la jeune femme a été pratiqué jeudi, jusque tard dans la soirée, à l'institut médico-légal de Besançon.

Après que les enquêteurs aient passé trois jours sur la scène de crime pour relever le moindre indice, les résultats de l'autopsie donnent un nouveau tournant aux investigations. Même s'il n'y a pas encore de piste particulière ni de suspect, ces résultats permettent de "resserrer le scénario" du crime, selon plusieurs sources concordantes.

L'autopsie permet ainsi aux spécialistes de la section de recherches de Besançon d'orienter leurs investigations et de creuser certaines pistes. Mais l'enquête sera longue. "Il y a encore plusieurs hypothèses et beaucoup d'éléments à récupérer et à vérifier", dont de nombreux témoignages, a précisé Mme Roux-Morizot.

L'hypothèse de l'homicide privilégiée

En revanche, l'hypothèse d'un accident de la route ou d'un accident de chasse dissimulé par l'incendie du corps semble écartée, selon les mêmes sources concordantes. Celle de l'homicide volontaire semble privilégiée, en toute logique avec l'ouverture d'une information judiciaire pour "assassinat".

La disparition d'Alexia Daval, jeune femme agréable et ouverte, a été signalée à la gendarmerie le samedi 28 octobre 2017 vers 12h, par son mari. Selon lui, la jeune femme est partie courir vers 9h30.

Son corps calciné a été découvert par des gendarmes dans un bois de Velet-Esmoulin, alors qu'une battue citoyenne de 400 personnes se tenait à proximité.

D'après les premières investigations, la victime a été retrouvée à plusieurs kilomètres de son parcours de course habituel en bord de Saône. Son corps aurait été transporté jusqu'au bois avant d'être volontairement incendié.

Un nouvel appel à témoins a été lancé mercredi par le procureur de Vesoul, Emmanuel Dupic. Il invite à "signaler tout fait suspect constaté, dans les environs de Gray et de la forêt de Velet-Esmoulin, durant le week-end du 28 et 29 octobre, qui peut donner lieu à un signalement à la gendarmerie au numéro dédié : 03 84 65 11 45".

Sous le choc, mais "touchée par l'élan de solidarité et les témoignages de sympathie", la famille de la jeune femme a invité à une marche silencieuse dimanche à 11h00 à Gray pour lui rendre hommage.

Des rassemblements sont également organisés dans de nombreuses villes de France, samedi et dimanche, via les réseaux sociaux. À Paris, un appel a été lancé sur Facebook pour "un jogging en hommage à Alexia et à toutes les femmes victimes d'agression" samedi à 10h30 place de la Bastille. Il comptait près de 400 inscrits vendredi après-midi. A Besançon un jogging de solidarité est organisé ce samedi 4 novembre 2017 place de la révolution.

(Avec AFP)