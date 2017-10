Morts sur les routes du Doubs : le préfet veut allonger la durée de suspension des permis de conduire…

Depuis le début de l’année 2017, le nombre d’accidents de la route reste élevé et trop d’usagers se retrouvent blessés par le comportement irresponsable de certains conducteurs réfractaires au respect du code de la route (vitesse excessive, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou de stupéfiants, usage du téléphone portable...). Pas moins de 22 personnes ont trouvé la mort sur nos routes depuis le début de l’année.

Le préfet du Jura était aux côtés des gendarmes ce jeudi 5 octobre 2017 au niveau du giratoire de Moirans en Montagne pour réaffirmer son appui et son soutien à ces hommes et femmes qui luttent contre la délinquance routière. Onze excès de vitesse ont été relevé entre 13 h 30 et 16 h 30 dont un avec rétention de permis de conduire.

(Communiqués)