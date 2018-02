Interrogé sur France 2 pour savoir s'il voterait pour Olivier Faure, M. Moscovici a répondu: "Le prochain congrès, je n'ai pas encore payé ma cotisation, je ne prendrai pas parti, je regarde avec sympathie ce que fait Olivier Faure".

"Stéphane Le Foll, c'est de la politique à la Audiard, c'est du brutal, il prête à d'autres des accords d'appareil que je n'ai pas faits. Olivier Faure a ma sympathie parce que je trouve qu'il a le profil le plus ouvert. Mon vote est secret", a-t-il ajouté.

Interrogé dimanche sur une éventuelle candidature aux européennes de M. Moscovici, l'ex-ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll avait dit avoir "vu qu'il était candidat et qu'il avait apporté d'ailleurs son soutien à Olivier Faure" pour la direction du PS. "Moi il n'y aura pas de distribution de postes avant le congrès", avait-il ajouté.

Lundi, le commissaire européen aux Affaires économiques a dit ne pas être candidat aux européennes. "Je ne suis pas candidat. Aujourd'hui je suis candidat à une chose, au débat et aux idées (...) Je suis commissaire européen, j'ai encore quelques petites choses à faire et je les ferai jusqu'au bout", a-t-il déclaré sur France 2.

"Je regarde les européennes (...) (le débat) commence, je vais m'y impliquer, je pense que la gauche européenne doit y avoir sa place, mais il faut être intelligent là dedans, et le message que je veux passer aux sociaux-démocrates en Europe, c'est très simple: ne laissez pas l'Europe à la droite et au centre (...) et puis ne laissez pas non plus la gauche aux nationalistes type Mélenchon. Il faut être à la fois totalement social démocrate, totalement progressiste, et totalement européen".