Motards, bienvenue ! Un label pour accueillir les motards dans le Doubs...

Ce label est une "exclusivité nationale" mise en place dans le département du Doubs depuis plusieurs mois. Parmi les critères d'accueil des motards en vadrouille dans notre secteur : "un garage pour quatre motos minimum, local fermé et chauffé pour le séchage des combinaisons et sèche-cheveux, outillage minimum pour les petites réparations, liste des concessionnaires ou réparateurs moto dans le secteur, listes des pompes à essence, station de lavage, cartes routières à consulter sur place, suggestions d'itinéraires touristiques spécial motos, etc."

Actuellement, 70 hôteliers sont signataires de la charte "Motards, bienvenue !" Pour les reconnaître, un logo est apposé sur la façade des établissements. Ils sont également recensés dans le dépliant Motards Bienvenue dans le Doubs.

