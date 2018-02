MR.K, une nouvelle boutique de vêtements pour homme à Besançon

"J’ai décidé d’ouvrir une boutique de vêtements, car je suis quelqu’un de passionné par la mode, et pour la petite histoire cette révélation je les eu à l’âge de 15 ans quand j’ai fait mon tout premier stage de découverte en classe de 3e, c’était seulement pendant 3 jours, mais en peu de temps j’ai su que je voulais faire ce métier et par la suite pourquoi pas avoir ma boutique", nous explique Réda.

"Prouver qu’à 23 ans on peut être capable d’ouvrir une boutique"

Réda explique que ce qu'il aime particulièrement dans la vente " c’est de pouvoir choisir mes collections, de rencontrer de nouvelles personnes chaque jour, car on ne sait jamais quel client va pousser la porte, de conseiller au mieux la clientèle, c’est aussi s’adapter à toutes les situations et de prouver qu’à 23 ans on peut être capable d’ouvrir une boutique, de savoir gérer un magasin et de vivre ces rêves."

Sur une surface de 17 m2, le jeune gérant propose un style sportswear et sport chic. "C'est fashion et tendance en quantité limitée soit l'exclusivité à petit prix", précise-t-il.

