Nachos Mexican Grill, une vraie alternative saine aux burgers et autres sandwichs

Le concept de la marque au petit piment vert est simple : le client choisi d'abord la forme de son plat, fajita (galette de blé), tacos mexicains, salades composées, puis tous les ingrédients qu'il souhaite parmi des légumes, les sauces et les viandes qui sont ajoutés sous ses yeux. "Nous sommes livrés en produits frais chaque jour et nous cuisinons les ingrédients sur place tous les matins", précise Sébastien Lambert, gérant de Nachos Mexican Grill. Ensuite, il ne reste plus qu'à déguster !

"Nous proposons une vraie alternative saine aux burgers et aux sandwichs", indique le gérant du restaurant, "tout en offrant un service rapide en continu sur place et à emporter".

Piment ou pas piment ?

Dans l'esprit de bon nombre d'occidentaux, qui dit cuisine mexicaine signifie pimentée. Même si le logo de Nachos Mexican Grill est un petit piment, l'enseigne donne le choix à ses clients de mettre du piquant ou non dans leur plat. Les plus courageux peuvent déguster des ingrédients très relevés, les palets les moins habitués peuvent parfaitement se faire plaisir en douceur.

Le guacamole "fait maison", le bon plan du mois d'octobre

Envie de mettre un peu d'exotisme dans l'assiette ? Nachos Mexican Grill invite ses clients et ses clientes à venir tester son guacamole "fait maison" avec des nachos ou en fajita. "Nous réalisons notre guacamole uniquement avec des avocats à maturité pour un maximum de saveur", précise Sébastien Lambert.

Au menu :

Un petit nacho + un petit guacamole = 2€

Un grand nacho + un grand guacamole = 4€

D'où vient Nachos Mexican Grill ?

Cette récente chaîne de restaurant a été créée à Rouen, il y a 4 ans. Des ouvertures de points de vente sont prévus sur toute la France. Des projets de développement en franchise sont prévus à travers la France. Il existe 4 points de vente actuels et bientôt un cinquième.

Si Sébastien Lambert a souhaité se lancer dans l'aventure "Nachos", c'est parce qu'il voulait proposer "du produit frais dans sa ville pour apporter quelque chose de différent sur le marché de la restauration rapide à Besançon et proposer une alternative aux burgers", nous confie-t-il.

Infos +

Nachos Mexican Grill Besançon compte une équipe de cinq personnes dont Sébastien et Laurence Lambert les gérants, un cuisinier à plein temps chargé de préparer les ingrédients deux fois par jour, et deux co-équipiers.

Le restaurant peut accueillir 72 couverts à l'intérieur et 48 couverts sur sa terrasse.

Infos pratiques