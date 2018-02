Neige et verglas : les conditions de circulation ce lundi

Secteur Besançon : conditions de circulation normales sur l'ensemble du réseau sauf sur les plateaux d'Ornans, Amancey et de Quingey: traitement en cours. Conditions de circulation hivernales , restez prudents.



Secteur Montbéliard : présence de givre ou verglas localisés en plaine et chaussées enneigées sur les plateaux - T° 0° à -4° - Traitement en cours - Conditions de circulations hivernales. Soyez Prudent.





Secteur Pontarlier : chaussées enneigées sur l'ensemble des secteurs du Haut-Doubs. Traitement en cours. T° -2 à -4°C. Conditions de circulations hivernales. Adaptez votre vitesse, restez prudents.