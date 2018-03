Neige : les ¾ des tournées de facteurs de La Poste annulés dans le secteur de Besançon

Pas moins de 182 facteurs n'ont pas pu faire leur tournée ce jeudi à Besançon.

Suite à l'alerte orange sur la région Bourgogne Franche-Comté, la consigne donnée aux salariés de La Poste ce matin était de "retarder ou annuler la sortie des facteurs parce que les conditions de circulation sont trop dangereuses", nous explique Nathalie Bouley, attachée de presse de La Poste en Bourgogne Franche-Comté.

Des camions de livraison du courrier sur les sites de La Poste n'ont pas pu arriver à destination. "Certains sont arrivés avec une ou deux heures de retard, d'autres ont été accidentés, d'autres bloqués dans la circulation", précise Nathalie Bouley.

Et pour les jours à venir ?

Si les conditions le permettent, "un retour à la normale est prévu entre demain et samedi", selon l'attachée de presse. "On mettra en place les moyens nécessaires humains et techniques si besoin", ajoute-t-elle.

