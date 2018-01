Doubs : Nicolas Bodin ne sera pas candidat à un nouveau mandat de premier secrétaire fédéral du parti socialiste

L'actuel premier secrétaire ajoute que "La vie d’un Parti n’est pas faite que de succès et les épreuves traversées au cours des décennies ont été nombreuses. Il y a près d’un siècle, les communistes (trois quart de nos effectifs) nous quittaient en nous laissant la vieille maison que nous avons eu raison de garder avec constance et fierté, puis il y eut le Front Populaire victoire trop tôt fragilisée par nos alliés, puis la prévisible déception à la présidentielle de 1969 lors de laquelle Defferre obtenait un score exécrable de 5.01% et puis la quasi victoire de Mitterrand en 1974, puis la victoire promise et déçue lors des législatives de 1978 et enfin la présidentielle de 1981.

La gauche accédait au pouvoir après 23 ans d’opposition et le départ de Mendès-France et Savary du gouvernement d’alors. Après la candidature attendue de Delors en 1995, il y eu le gouvernement Jospin en 1997, puis le séisme du 21 avril 2002 fruit de nos divisions (présence de JM Le Pen au second tour de la présidentielle), puis le quinquennat Hollande.

Résumer un siècle de socialisme en quelques lignes à travers une liste de leaders c’est forcément réducteur et vous me reprochez déjà d’avoir oublié Jaurès et les premiers théoriciens socialistes (Saint-Simon, Fourier, Leroux...).

C’est oublier également toutes les avancées pour nos concitoyens dues aux socialises : les congés payés, les politiques éducatives et culturelles, la construction européenne, l’abolition de la peine de mort, les lois de décentralisation, les 35h, le RMI, la retraite à 60 ans, la CMU, le mariage pour tous..."