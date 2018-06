Nièvre : un fils et sa mère mis en examen après l'assassinat du compagnon de celle-ci

Le fils, auteur des coups mortels, et sa mère sont soupçonnés respectivement d'assassinat et de complicité d'assassinat, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Bourges, Joël Garrigue. "Ce qu'on reproche à la mère, c'est une complicité par instigation, ou par instruction", c'est-à-dire d'en avoir eu l'idée, a-t-il expliqué, précisant que celle-ci avait été placée en détention provisoire à Bourges et son fils à Nevers.

La femme avait prévenu la police lundi matin "de la découverte, à son domicile (...), du corps sans vie de son compagnon, un homme de 50 ans", a pour sa part indiqué la procureure de la République de Nevers, Alexa Carpentier, dans un communiqué.

Le jeune homme s'est présenté "quelques minutes plus tard"au commissariat, "affirmant avoir tué le compagnon de sa mère, à coups de couteau", ajoute le communiqué. La cause de la mort est "une hémorragie massive liée à des blessures par arme blanche".

Mère et fils avaient été placés en garde à vue avant d'être présentés mercredi à un juge du pôle de l'instruction de Bourges, "compétent s'agissant de faits de nature criminelle", a expliqué le parquet de Nevers. "Le couple s'était disputé auparavant, comme il aurait l'habitude de le faire, selon les témoignages", poursuit la même source. "Le jeune homme aurait poignardé le compagnon de sa mère durant la nuit, dans la chambre de ce dernier, tandis que la mère dormait dans une autre pièce de la maison".

(AFP)