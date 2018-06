No Logo festival : Kalash sera remplacé par le groupe légendaire The Wailers

La musique de Bob Marley & The Wailers les a classé au 4e rang des "50 plus grands groupes de tous les temps", et leur album Exodus a été élu meilleur album du siècle en 1999 par le Time Magazine. Après le décès de Bob Marley, le groupe a pour mission de "garder les Wailers ensemble pour le garder en vie à travers la musique".

Dirigé par le célèbre bassiste et fondateur Aston "Familyman" Barrett, et solidaires des guitaristes originaux de Wailers, Junior Marvin et Donald Kinsey, The Wailers seront accompagnés des chanteuses Shema McGregor et Hassanah avec Owen "Dreadie" Reid à la guitare/basse et Noel Davey aux claviers et pour finir le chef d'orchestre Dennis Thompson, l'homme en charge du son des Wailers dans les stades, les clubs et les studios tout au long des années 70.