Un Noël Solidaire

Cette année, pour le 25 décembre 2017, toutes générations confondues se sont retrouvées autour d'un repas pour échanger : "Nous avons voulu créer ce Noël solidaire pour réunir à la fois la solitude des jeunes loin de leur pays et la solitude des personnes âgées le jour de Noël", explique Marie-Madeleine Bouhelier, responsable de la résidence autonomie Marulaz. "Cela sera un jour sympa pour passer un bon moment".

Depuis plusieurs années, la résidence autonomie le Marulaz travaille en lien avec l'association ESN Erasmus afin d'organiser des activités et créer des liens entre les jeunes et les personnes âgées. Un appartement au foyer est notamment mis à disposition d'étudiants en Erasmus contre une dizaine d'heures par mois d'animation à la résidence : Les personnes âgées nous rapportent souvent ceci : "tout en restant sur place on voyage", conclut la responsable de la résidence.

