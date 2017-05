Avec ce choix, "Emmanuel Macron lève le voile et assume enfin qu'il compte gouverner à droite", indiquent les Jeunes socialistes du Doubs. Selon eux, le président de la République "fait un choix ultra-libéral" tandis que pendant la campagne présidentielle, Edouard Philippe "a défendu avec Alain Juppé puis François Fillon une politique économique et sociale ultra-libérale". Ils se questionnent : "Va-t-il mettre en place la hausse de la TVA, la baisse de l'impôt sur les sociétés, et la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires qu'il défendait l'année dernière ? Les Jeunes socialistes s'opposeront farouchement à cette casse sociale à venir."

"Un homme qui n'a pas voté la loi sur le mariage pour tous"

Les Jeunes socialistes évoquent également "un choix conservateur" et "s'inquiètent également des positions très réactionnaires" du nouveau Premier ministre. Ils précisent qu'ils seront "de toutes luttes contre les discriminations face à un homme qui n'a pas voté la loi sur le mariage pour tous", ajoutent-ils.

Une majorité de droite ?

Pour les Jeunes socialistes du Doubs, "Emmanuel Macron veut gouverner à droite". Édouard Philippe, député et maire Les Républicains sera donc le chef de la majorité. "il s'agira donc de fait d'une majorité de droite", soulignent-ils, "à moins qu'Emmanuel Macron ne décide de mener sa majorité lui-même, ce qui serait l'expression d'une inquiétante personnification du pouvoir, d'un mépris du Parlement et d'une grave dérive de la 5e République".

Les Jeunes socialistes du Doubs appellent au "sursaut" et à l"unité de la gauche pour les élections législatives".