"Nous avons perdu deux êtres qu'on aimait énormément", témoigne la famille d'Alexia sur le plateau de BFMTV

Un peu plus d'un mois après les aveux de Jonathan Daval, Stéphanie et Grégory Gay, sœur et beau-frère d’Alexia et ses parents, ont expliqué avoir vécu "de la même façon" pendant les trois mois suivants la mort d'Alexia : "on essayait de le protéger", lance la maman d'Alexia.

"Nous n'avons jamais douté à aucun moment", précise le père. "C'est l'inimaginable qui arrive une deuxième fois".

Le jeune homme a reconnu avoir tué sa femme lors d'une dispute conjugale, dans la nuit du 27 au 28 octobre, au domicile du couple à Gray-la-Ville (Haute-Saône). Il a affirmé en garde à vue qu'il ne "voulait pas" la tuer, mais qu'ils en étaient venus aux mains et qu'il avait étranglé Alexia en tentant de la "maîtriser".