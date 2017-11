Nouveau : des caméras pour surveiller l’état des routes du Doubs

L'implantation des caméras permet de "compléter le dispositif de veille opérationnelle", explique le département du Doubs afin d'avoir "un aperçu en temps réel de l'état des routes".

Cette initiative permettra une prise de décision plus rapide et efficace quant aux interventions à prévoir sur les routes trop enneigées. Cet outil sera bientôt consultable par les usagers sur le site www.inforoute25.fr et "permettant ainsi une meilleure information sur les conditions de circulation", souligne le département.

Où sont placées ces webcams ?

Les trois caméras sont placées sur :

La RD 50 à Baumes-les-Dames

La RD67 à Placey

La RD437 à La Longeville

A terme, une quarantaine de caméras devraient progressivement être implantées dans le Doubs. A la fin de l'année 2017, neuf caméras supplémentaires seront installées.

Info +

Le département compte 3 800 km de routes départementales, 250 agents mobilisés au quotidien, 70 engins de déneigement sur l’ensemble de son réseau routier réparti en 127 circuits de déneigement (61 sont gérés en régie directe, 54 sont confiés à des entreprises privées et 12 font l’objet d’une convention avec les communes).

L’ampleur du service hivernal est très variable d’un hiver à l’autre en fonction des conditions météorologiques ; son coût peut en effet varier de 4,5 à 9 millions d’euros.

18 patrouilleurs de la Direction des routes, des infrastructures et des transports (DRIT) sillonnent le réseau tous les jours dès 3h ou 4h du matin pour permettre, en fonction des observations et de l’analyse qui en est faite, de déclencher des interventions avant 5h. Ces opérations sont ensuite renouvelées en fonction de l’évolution de la situation.