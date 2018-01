Nouvel an : avez-vous pris un Saint-Bernard ?

Saint-Bernard services "vous ramène avec votre véhicule". Un chauffeur vient à votre rencontre pour vous ramener en toute sécurité chez vous. Pour ceux qui auraient peur pour leur porte-monnaie, le prix de la course est calculé en fonction de la durée estimée du trajet : "Le tarif est le même tous les jours de l'année même la nuit", indique l'entreprise. Il est possible d'estimer le prix de sa course avant d'engager le service.

Qui sont les Saint-Bernard ?

Pour ceux qui souhaitent devenir un Saint-Bernard, il est possible de s'inscrire sur le site pour arrondir ses fins de mois.

Ils sont titulaires d’un permis de conduire en cours de validité

Aucun de nos chauffeurs n’a eu d’accident responsable lors des six derniers mois

Ils ont signé la charte de bonne conduite Saint-Bernard

