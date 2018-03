Nouvel épisode de froid : renforcement du dispositif d'urgence dans le Doubs

Raphaël Bartolt, le préfet du Doubs, a décidé de renforcer le dispositif d'urgence et rappelle les consignes de vigilance. Ainsi, toute personne confrontée à une situation de détresse sur la voie publique est invitée à la signaler au 115.

Renforcement des mauraudes, de l'ouverture des centres

Deux accueils de jours sont ouverts sur Besançon, un à Montbéliard, un à Pontarlier ainsi que sur des sites de restauration sociale.

Les "maraudes" ou veille mobiles sont donc "renforcées à Besançon, Pontarlier, et mises en place à Montbéliard", précise la Préfecture. La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des population (DDCSPP), les services de secours, les collectivités et les associations "sont fortement mobilisés au service des publics fragiles durant cette période".